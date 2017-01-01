Meis Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Meis Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 kişi ile onlara yardım, yataklık ve organizatörlük yapan 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaş Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Kaş'tan Meis Adası'na yasa dışı yollardan çıkmak isteyen ve yanlarında 4 çocuk bulunan F.C, E.C, Y.D.F, Ş.F, M.K, Y.K. ile organizatörlerden Suriye uyruklu B.H. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, E.C. ve M.K. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Düzce illerinde aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca, E.C. ve M.K'nın yanı sıra diğer şüphelilerden Y.D.F, Ş.F, ve Y.K'nın "Bylock" kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı ve silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen S.K, S.S, T.S, M.S, şüphelileri yurt dışına kaçırmak için organizatörlük yaptıkları belirlenen Ö.Ö, A.O.Ö, Y.D. ve E.B. de yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmak istedikleri belirlen 6 zanlı ile organizatörlük yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları adli makamlarca Ö.Ö, Y.D, E.B, Y.K, M.K, F.C, ve Y.D.F. tutuklandı, A.O.Ö. ve Ş.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu B.H. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı bulunan E.C, İstanbul'a sevk edildi. Şüphelilerden S.K, S.S, T.S, M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.