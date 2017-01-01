Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Özdağ ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan Ş.T, Özdağ'ı eskiden beri tanıdığını ancak 2012 yılından bu yana görüşmediğini söyledi.

Arkadaşlarıyla olan yemeğine Özdağ'ın, FETÖ'den olduğunu sonradan öğrendiği S.M.G. isimli bir kişiyle geldiğini belirten Ş.T, "2008'deki bu yemeklere önceden tanımadığım için Özdağ'a, 'Bu kim?' dedim. Özdağ da 'cemaatten' diye cevap vermişti. S.M.G. gidince onun yerine M.K. geldi. Bu yemekleri arkadaşlarla mutat yerdik. Yemeklerde Fetullah Gülen'le ilgili bir konuşma olmadı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Özdağ, ismi geçen kişileri kendisinin yemeğe getirmediğini, söz konusu yemeklere herkesin geldiğini öne sürdü.

Tanıklardan E.Ş. ise Özdağ'ı uzun zamandır tanıdığını aktararak, 1998 yılında bazı iş adamlarının KHK ile kapatılan KASİAD'ı kurmak için teşebbüste bulunduğunu söyledi.

Kendilerine de üyelik teklif edildiğini ifade eden E.Ş, "Özdağ, başkan olursa üye olacağımızı şart koştuk. Onlar da Özdağ'ın yönetilebilir olmadığını aktararak, kabul etmediler. Onu yapmadılar. 2008 yılında KOTO seçimleri öncesinde Özdağ, başkan aday adayı gibi girişimde bulundu. O zaman cemaate yakın insanlar Özdağ yerine başkasını destekledi. 2013'te KOTO seçimi için bir araya geldik. Meslek gruplarına göre oy için çalışılıyordu. Bunun cemaat üzerinden yürüyüp yürümediğine ilişkin bilgim yok." diye konuştu.

E.Ş, 2013'teki KOTO seçimlerine hazırlanırken KHK ile kapatılan Erkul Kolejinin halkla ilişkiler koordinatörünün Özdağ'ın şirketine geldiğini aktararak, "Personele dini sohbet vermeye başladı. Özdağ'a sordum, 'Ben her zaman iş başında duramıyorum. Ticaret yapıyoruz, hak geçsin istemem. Dini sohbete katılmanızı isterim.' dedi ama bizi zorlamadı." diye konuştu.

- "Zaman zaman benim telefonumla görüşme yapardı"

Tanıklardan S.C. de 2011-2014'te Özdağ'ın şirketinde çalıştığını belirterek, KOTO Başkanı olmasının ardından Özdağ'ın özel şoförlüğünü yaptığını ifade etti.

Özdağ'ın toplantıdayken bazen telefonunu kendi telefonuna yönlendirdiğini dile getiren S.C, "Zaman zaman benim telefonumla görüşme yapardı ama kiminle görüştüğünü bilmiyorum. O görüşmelerdeki telefon numaralarını ben göremiyordum." dedi.

Sanık Özdağ, KASİAD'a 1990'lı yıllarda kısa bir dönem üye olduğunu ancak sonra ayrıldığını anlatarak, 2010 yılında yeniden KASİAD'a üye olduğunu söyledi.

Örgütün ülkeye ve hükümete yaptıklarını görünce KASİAD'dan 2014 yılı başında istifa ettiğini anlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Kimse Yok Mu Derneğine üye olduğumu bilmiyordum. Arkadaşım 'Sen de üyeymişsin' diye söyleyince oradan da istifa ettim. Telefonumda binlerce kişi kayıtlıdır. KOTO başkanıyım sonuçta. Her gün yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yapıyordum. HTS kayıtlarından bahsediliyor. Her kesimden insanla görüşüyordum. Son 2 yılda ben 20 milyon dolar yatırım yaptım. Ülkesine güvenmeyen bunu yapmaz. Yıllık yaklaşık 200 milyon lira cirom var. O kapasitede insan yardım etmek istese 300 dolar mı örgüte bağışlayacak? Yurt dışına çocuklarımın ve yeğenimin eğitim masrafı için para gönderdim. Tahliyemi istiyorum."

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki dijital materyallerin beklenmesine ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, salondaki izleyicilerden A.K, davayı görüntülemesi nedeniyle salondan çıkarılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.