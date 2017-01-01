ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:47

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Özdağ ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan Ş.T, Özdağ'ı eskiden beri tanıdığını ancak 2012 yılından bu yana görüşmediğini söyledi.

Arkadaşlarıyla olan yemeğine Özdağ'ın, FETÖ'den olduğunu sonradan öğrendiği S.M.G. isimli bir kişiyle geldiğini belirten Ş.T, "2008'deki bu yemeklere önceden tanımadığım için Özdağ'a, 'Bu kim?' dedim. Özdağ da 'cemaatten' diye cevap vermişti. S.M.G. gidince onun yerine M.K. geldi. Bu yemekleri arkadaşlarla mutat yerdik. Yemeklerde Fetullah Gülen'le ilgili bir konuşma olmadı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Özdağ, ismi geçen kişileri kendisinin yemeğe getirmediğini, söz konusu yemeklere herkesin geldiğini öne sürdü.

Tanıklardan E.Ş. ise Özdağ'ı uzun zamandır tanıdığını aktararak, 1998 yılında bazı iş adamlarının KHK ile kapatılan KASİAD'ı kurmak için teşebbüste bulunduğunu söyledi.

Kendilerine de üyelik teklif edildiğini ifade eden E.Ş, "Özdağ, başkan olursa üye olacağımızı şart koştuk. Onlar da Özdağ'ın yönetilebilir olmadığını aktararak, kabul etmediler. Onu yapmadılar. 2008 yılında KOTO seçimleri öncesinde Özdağ, başkan aday adayı gibi girişimde bulundu. O zaman cemaate yakın insanlar Özdağ yerine başkasını destekledi. 2013'te KOTO seçimi için bir araya geldik. Meslek gruplarına göre oy için çalışılıyordu. Bunun cemaat üzerinden yürüyüp yürümediğine ilişkin bilgim yok." diye konuştu.

E.Ş, 2013'teki KOTO seçimlerine hazırlanırken KHK ile kapatılan Erkul Kolejinin halkla ilişkiler koordinatörünün Özdağ'ın şirketine geldiğini aktararak, "Personele dini sohbet vermeye başladı. Özdağ'a sordum, 'Ben her zaman iş başında duramıyorum. Ticaret yapıyoruz, hak geçsin istemem. Dini sohbete katılmanızı isterim.' dedi ama bizi zorlamadı." diye konuştu.

- "Zaman zaman benim telefonumla görüşme yapardı"

Tanıklardan S.C. de 2011-2014'te Özdağ'ın şirketinde çalıştığını belirterek, KOTO Başkanı olmasının ardından Özdağ'ın özel şoförlüğünü yaptığını ifade etti.

Özdağ'ın toplantıdayken bazen telefonunu kendi telefonuna yönlendirdiğini dile getiren S.C, "Zaman zaman benim telefonumla görüşme yapardı ama kiminle görüştüğünü bilmiyorum. O görüşmelerdeki telefon numaralarını ben göremiyordum." dedi.

Sanık Özdağ, KASİAD'a 1990'lı yıllarda kısa bir dönem üye olduğunu ancak sonra ayrıldığını anlatarak, 2010 yılında yeniden KASİAD'a üye olduğunu söyledi.

Örgütün ülkeye ve hükümete yaptıklarını görünce KASİAD'dan 2014 yılı başında istifa ettiğini anlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Kimse Yok Mu Derneğine üye olduğumu bilmiyordum. Arkadaşım 'Sen de üyeymişsin' diye söyleyince oradan da istifa ettim. Telefonumda binlerce kişi kayıtlıdır. KOTO başkanıyım sonuçta. Her gün yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yapıyordum. HTS kayıtlarından bahsediliyor. Her kesimden insanla görüşüyordum. Son 2 yılda ben 20 milyon dolar yatırım yaptım. Ülkesine güvenmeyen bunu yapmaz. Yıllık yaklaşık 200 milyon lira cirom var. O kapasitede insan yardım etmek istese 300 dolar mı örgüte bağışlayacak? Yurt dışına çocuklarımın ve yeğenimin eğitim masrafı için para gönderdim. Tahliyemi istiyorum."

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki dijital materyallerin beklenmesine ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, salondaki izleyicilerden A.K, davayı görüntülemesi nedeniyle salondan çıkarılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN İSA TAŞ'A ZİYARET
İzmit'in güzelliklerini fotoğrafladılar
YEREL

İZMİT'İN GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR
Körfez'de 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Başkan Baran, &quot;Belediye güçlenirse Körfez de güçlenir&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN, "BELEDİYE GÜÇLENİRSE KÖRFEZ DE GÜÇLENİR"
Sarısu kampında onarım yapılacak
YEREL

SARISU KAMPINDA ONARIM YAPILACAK
Başkan, kampüs inşaatını inceledi
YEREL

BAŞKAN, KAMPÜS İNŞAATINI İNCELEDİ
İZMEK'te yılsonu heyecanı
YEREL

İZMEK'TE YILSONU HEYECANI
Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor
YEREL

KANDIRA ÇİFTÇİLER ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez'deki İmera konseri ertelendi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ İMERA KONSERİ ERTELENDİ
İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

İHA GENEL MÜDÜRÜ HAMİT ARVAS'TAN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
Darıcada kaçak yapılara yer yok
YEREL

DARICADA KAÇAK YAPILARA YER YOK
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
YEREL

GEBZELİ ÖZEL ÇOCUKLAR ATLI BİNİCİLİK KULÜBÜNDE
Karate'de zirve Darıca'nın
YEREL

KARATE'DE ZİRVE DARICA'NIN
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda
YEREL

DARICALI VATANDAŞLAR ÇANAKKALE TURUNDA
Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: &quot;Dünyayı 13 aile yönetiyor'&quot;
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "DÜNYAYI 13 AİLE YÖNETİYOR'"
Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ARET VARTANYAN, KİTAP FUARI'NDA
Eğitimci Salih Altun: &quot;Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ SALİH ALTUN: "ÇOCUKLARA TEPEDEN İNME DAYATMA KİTAPLAR OKUTMAYIN"
İzmitli bisikletçi uluslararası yarışmada birinci oldu
YEREL

İZMİTLİ BİSİKLETÇİ ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZIDIR''
Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi
YEREL

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisinin büyük başarısı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNİN BÜYÜK BAŞARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir