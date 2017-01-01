BBP Genel Başkanı Destici:

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ERZİNCAN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettiğini ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti.

Parti binasının açılışını gerçekleştirmek için Erzincan'a gelen Destici, açılış sonrası gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisinin Türk siyasetinde net bir çizgisinin olduğunu ifade eden Destici dün dediklerinin aksini yapan ya da söylediklerini unutan bir siyasi hareket olmadıklarını belirtti. Destici, şöyle konuştu:

"16 Nisan halk oylamasında yeni sisteme 'evet' dememizin sebebi, ilkeli duruş ve ilkeli hareketimizdir. Mevcut eksiklikler, uyum yasaları sürecinde giderilecek. Terörün tüm unsurlarına karşı ciddi mücadele veriliyor. Terörle mücadelede ciddi bir mesafe alınmış vaziyette. İçeride ve dışarıda topyekün bir mücadele veriliyor. Biz bunu sonun kadar destekliyoruz. Bu topraklardan PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin tamamen silinip atılıncaya kadar sadece bu topraklardan değil, Suriye’nin kuzeyinden de Irak’ın kuzeyinden de bölgemizden de tamamen terör temizlenene kadar bu mücadelenin yine aynı ciddiyetle aynı kararlıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

- "Başarılı bir görüşme olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine de değinen Destici, "Dış politika, milli bir politikadır. Burada herkesin bir ve beraber olması lazım. Cumhurbaşkanı orada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmiştir. Dolayısıyla bu görüşmeyi itibarsızlaştırmaya ya da hafifleştirmeye ya da Türkiye'nin aleyhine olacak sonuçlar doğurmasını neticeye götürmesine alkış tutmak ya da bu tür beklentilerin içerisinde olmak doğru değildir. Orada Türkiye Cumhuriyeti devleti temsil edilmiştir ve bize göre de başarılı bir görüşme olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette PYD ve YPG terör örgütleri konusundaki net tavrını olumlu karşıladığını belirterek, "Tabii söylemekle yetmez, Türkiye'nin bu konuda hızlı ve süratli adımlar atması lazım. Geçmişte yapılan hataların bedelini ödüyoruz. Bugün bir bedel ödememiz gerekiyorsa öderiz. Yarın daha ağır bedel ödemek istemiyorsak bugün ne pahasına olursa olsun, hangi bedeli ödeyeceksek ödeyelim, bu PKK, PYD ve YPG illetinden artık kurtulalım." dedi.