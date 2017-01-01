Pikap, polis motosikletiyle çarpıştı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da, pikabın polis motosikletiyle çarpışması sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Durmuş Basatoğlu idaresindeki 01 DYH 66 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait haşere ilaçlama pikabı, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da güven timinde görevli iki polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.