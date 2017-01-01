Dünya Gençleri Akseki'de buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki İlçesi'nde düzenlenen "2. Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali"nde yurt içi ve yurt dışından 200 genç ağırlandı.

Akseki Kaymakamlığı, belediye ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında Kırgızistan, Romanya, Ürdün ve Türkiye'den gelen 200 genç, Sarıhacılar Mahallesi'nde buluştu.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği gençler, tarihi yapıları gezdi. Yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden gençler ilgiyle izlendi.



Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya gençleriyle bu yıl ikinci kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek, turizm sektöründen Aksekimizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, bu yıl ikinci kez dünya gençlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını söyledi.

Girişimci Kavasoğlu ise amaçlarının Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmek olduğunu bildirdi.

Ürdün'den Razan Deabias, 2 yıldır festivale katıldığını belirterek, "Burası muhteşem bir yer. Türkiye'yi çok seviyorum." diye konuştu.

