Zırhlı polis aracının eve çarpması

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ŞIRNAK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet Şırnak'a gelerek, Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının evlerine çarpması sonucu 2 çocuklarını kaybeden Yıldırım ailesine başsağlığı diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan, Onursal Adıgüzel, beraberlerinde CHP İl Başkanı Mehmet Uğur ile 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının evlerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Mesut Yıldırım, olay günü yaşananlara ilişkin CHP'li heyete bilgi verdi. Heyet aile ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Ağbaba ve beraberindekiler olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu.

Ağbaba burada yaptığı açıklamada, Furkan ve Muhammet Yıldırım'a Allah'tan rahmet, aileye ve tüm Şırnak'a başsağlığı dilediklerini söyledi.

Görüşmeler yaptıklarını, incelemelerde bulunduklarını dile getiren Ağbaba, "Geçtiğimiz yıl başka yerde yaşanan olayları da inceleyeceğiz. Bununla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağız. Bu olayların yaşanmaması, önlem alınması için kamuoyunun dikkatini çekeceğiz. Hazırlayacağımız raporu hükümet ve partimizle paylaşacağız. Ailenin her türlü yanında olacağız." diye konuştu.

Baba Yıldırım da bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

"Bizim ciğerimiz yandı başkasının yanmasın. Yetkililerden buna bir önlem alınmasını istiyoruz." diyen Yıldırım, aşırı hızdan kaçınılması yönünde gereken uyarıların yapılmasını istediklerini belirtti.

Silopi Kaymakamlığına geçen heyet, Kaymakam Savaş Konak ile makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İlçedeki temasların ardından Şırnak'a geçen heyet, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ağbaba, kente gerçekleştirdikleri ziyaretin asıl nedeninin zırhlı polis aracının evlerine çarpması sonucu 2 çocuklarını kaybeden Yıldırım ailesine başsağlığı dilemek olduğunu söyledi.

Ağbaba, amaçlarının bu tür ölümlerin, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir rapor hazırlamak olduğuna işaret etti.

Kentte geçen yıl yaşanan olayların Şırnak'a etkisine değinen Ağbaba, "Tekrar bu bölgenin gelişmesini, insanların yeniden topraklarına dönerek, burada huzur ve barış içerisinde bir yaşam sürmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

Silopi ve Şırnak’taki ziyaretlerin ardından Cizre’ye geçen CHP heyeti, bazı trafik kazalarında hayatını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etti.

CHP heyeti, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.



