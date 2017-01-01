Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır slaj
|Kg
|0,17
|0,17
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|4,04
|6,48
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|3,16
|6,18
|TTS-GT
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,95
|0,95
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,02
|1,02
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,50
|5,10
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|7,26
|7,26
|MTS
|Nohut yemlik kırık
|Kg
|1,00
|1,00
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,98
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,00
|10,00
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,16
|7,91
|MTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|5,79
|6,14
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|5,55
|5,67
|TTS-GT
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (inek karkas)
|Kg
|22,82
|22,82
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,06
|1,21
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,10
|1,23
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,35
|14,50
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,04
|10,75
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,30
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,25
|11,20
|TTS
|Leblebi sarı (9,75
|Kg
|11,90
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,03
|12,59
|TTS-GT
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,40
|14,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,25
|8,25
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,50
|3,50
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.350,00
|7.968,00
|MTS
|Düve (gebe)
|Ad
|12.000,00
|12.000,00
|TTS
|İnek
|Ad
|2.980,00
|4.700,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.505,50
|4.940,00
|TTS
|Buzağı
|Ad
|1.660,00
|2.700,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|355,00
|439,71
|MTS
|Kuzu
|Ad
|704,22
|704,22
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Büyükbaş hayvan bağırsakları (ham)
|Ad
|12,00
|12,00
|TTS
|Küçükbaş hayvan bağırsakları (ham)
|Ad
|12,00
|12,00
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil