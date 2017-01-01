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Denizli Ticaret Borsası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:39

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır slaj Kg 0,17 0,17 MTS
Mısır sosluKg 4,04 6,48 TTS
Mısır soslu Kg 3,16 6,18 TTS-GT
Buğday makarnalıkKg 0,95 0,95 MTS
Buğday makarnalıkKg 1,021,02TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 3,50 5,10 TTS
Nohut natürel Kg 7,26 7,26 MTS
Nohut yemlik kırıkKg 1,001,00TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,00 8,98 MTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 10,0010,00 MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,167,91MTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 5,796,14TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 5,555,67TTS-GT
Çeşitli gıda maddeleri
Et (inek karkas) Kg 22,82 22,82 TTS
İnek sütü Lt 1,061,21 MTS
İnek sütü Lt 1,10 1,23 TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (elenti) Kg 0,90 0,90 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 10,35 14,50 TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 10,0410,75 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 8,00 8,30 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg9,0010,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,25 11,20 TTS
Leblebi sarı (9,75Kg 11,90 13,00 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,03 12,59 TTS-GT
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,40 14,00 TTS
Leblebi kaplamalı Kg 8,25 8,25 TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,50 3,50 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd4.350,007.968,00MTS
Düve (gebe)Ad 12.000,0012.000,00TTS
İnekAd 2.980,004.700,00MTS
İnek Ad 3.505,504.940,00TTS
Buzağı Ad 1.660,002.700,00TTS
KuzuAd 355,00439,71MTS
Kuzu Ad 704,22 704,22 TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Büyükbaş hayvan bağırsakları (ham) Ad 12,00 12,00 TTS
Küçükbaş hayvan bağırsakları (ham) Ad 12,00 12,00 TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil


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