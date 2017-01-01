Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kayseri-Nevşehir karayolu Garipçe mevkisinde Denizli'den İran'a tekstil makinesi taşıdığı öğrenilen İran plakalı tır şarampole devrildi. Arkadan gelen araçların fren yapmasıyla 5 otomobil, bir kamyon ve yine İran plakalı başka bir tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, UMKE, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsü Mehdi Caferi, eşi Sakine Javanmehr ve 3 yaşındaki çocukları Esma Caferi ile diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Caferi ve eşi ile kızları Esma Caferi'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.





