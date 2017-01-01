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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:58
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

SAMSUN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Duyduk, duymadık kimse demesin. Herkes bilsin ki bu devlet, böyle gecekondu devleti değil. Bu devlet 2 bin yıllık geleneği olan bir devlettir." dedi.

Bakan Çelik, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, esnafın Türkiye'nin bel kemiği olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemde esnaf için önemli adımlar attıklarını dile getiren Çelik, esnafın sıkıntılarını bir bir ortadan kaldırdıklarını belirtti.

"Türkiye'de doğusu batısı, güneyi kuzeyi yok. 80 milyon eşittir ve şerefli Türkiye vatandaşıdır." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla hizmetlerimizdeki adil uygulamaları tüm kesimlere yaydık. Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Son derece kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Devlet, çeşitli kesimler tarafından, gördüğünüz ve göremediğiniz kesimler tarafından kuşatılmak istendiği bir sürecin içinden geçiyor. Terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırmak için vardiya usulü birbirlerini kullandıkları ve kullanıldıklarını bildiğimiz bir süreçten geçtiğimizi hiçbir zaman unutmayalım."

Bu süreçlerden çıkışın ancak Ahilik kültürü ile olabileceğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikle olur, beraberlikle olur, dayanışma ile olur. Hep beraber birbirimize sahip çıkmak ile bunları aşacağımızı herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecekondu devleti değildir. Duyduk, duymadık kimse demesin. Herkes bilsin ki bu devlet, böyle gecekondu devleti değil. Bu devlet 2 bin yıllık geleneği olan bir devlettir. Bu devlette 900 yıllık esnaf geleneği var. Bu devlette 700 yıllık imparatorluk geleneği var. Bu devlette 94 yıllık cumhuriyet deneyimi var. Onun için 3-5 çapulcunun bizi yıldıramayacağını dosta düşmana anlatmamız lazım.

Güzel bir coğrafyadayız. Şairler, 'Verilmeyecek şeyler vardır, şan gibi, şeref gibi, namus gibi, Kars gibi, Ardahan gibi...' diyor. Bizden toprak isteyenlere karşı böyle haykırıyorlar. Ecdadımız böyle haykırıyor. İşte verilmeyecek şeyler vardır. Şan, şeref, namus verilir mi? Verilmez. Aynen şöyle diyor. 'Bu aziz şehit kanıyla sulanmış topraklar da kimseye verilmez' diyor. Böyle kutsal ve mübarek topraklarda yaşıyoruz. Onun için toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz."

Bakan Çelik, birilerinin fason devletler kurarak oradan Türkiye'yi rahatsız etme çabası içinde olduğunun altını çizerek, bunda başarı sağlayamayacaklarını söyledi.

Birlik, beraberlik ve dirlikleri devam ettiği sürece Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğine söz söyleyecek olanların esnaf, çiftçi ve 80 milyonun olacağına işaret eden Çelik, "Başkalarının bir ülkeye elbise biçme imkanı hiçbir zaman olmayacaktır. Problemlerimiz yok mu? Elbette olacak. Aslolan onların çözümüne endeksli bir idarenin olmasıdır. Bunların çözümü konusunda vatandaşla kol kola, vatandaşla iç içe, vatandaşla dertlenen bir yönetim anlayışıyla memleketinin geleceğini birlikte inşa etme mücadelesi vermektir." diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de selamlama konuşması yaptı.

Bakan Kılıç, daha sonra Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde tarım sektör temsilcileriyle basına kapalı olarak "Ortak Akıl Toplantısı"nda bir araya geldi.

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