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Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:04
Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

TOKAT (AA) – Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (GOÜ) 2016-2017 döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Taşlıçiftlik Kampüsü futbol sahasında düzenlenen törende, öğrencileri tebrik ederek, aralarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tokat Valisi Cevdet Can, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilerken, "Mezun olan öğrencilerimiz Tokat'ın en iyi turizm elçisi." dedi.

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de "Üniversitemiz, Anadolu'nun bu güzel coğrafyasında kuruluşunun 25. yılında, öğrenim gören 30 bini aşan öğrencisiyle, geleceğimizin teminatı gençleri yetiştirmek için önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu yıl mezun olacak 6 bini aşan öğrencimizle birlikte, mezun sayımız 70 bine yaklaştı." diye konuştu.

Törende, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyelerince verildi.

Öğrenciler daha sonra büyük bir sevinçle keplerini havaya attı.

Törene, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır ve Zeyid Aslan ile Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, protokol üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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