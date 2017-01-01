Sanatçı Erkal'ın ismi memleketi Erzurum'da yaşatılacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın isminin, memleketi Erzurum'daki bir sanat merkezinde yaşatılmasını kararlaştırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erzurumlu şarkıcı ve söz yazarı Erkal için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Belediye meclisi, Erkal'ın isminin Yakutiye ilçesinde yapılan sanat merkezinde yaşatılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erkal'ın vefatının Erzurumlu hemşehrilerini ve sevenlerini hüzne boğduğunu belirtti.

Erkal'ın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Sekmen, şunlar kaydetti:

"İlimizin bağrından kopan, sanat camiasında sayısız başarılar yakalayan, şehrimizi ve Erzurumlu'yu en güzel şekilde ülkemizde temsil eden İbrahim Erkal, bu kentin sanat hayatında yetiştirdiği en büyük değerdir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak eski Dadaş Sineması’nda halen yapımı süren sanat merkezine Erkal'ın adını verdik. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinden de bu karar çıktı. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Sekmen, merkezin açılışına Erkal'ın ailesini davet edeceklerini belirterek, "Sanatçımızın ailesini de davet ederek, merkezimizin açılışını yapacağız. İnşallah bu merkezde İbrahim Erkal gibi nice güzel sesli sanatçı ve söz yazarı yetişecek." ifadelerini kullandı.



