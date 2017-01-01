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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Ayrancı:

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:21

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "İçinde bulunduğumuz bu yüzyılın ilk çeyreği Türkiye için bambaşka tarihinin altın çağlarını andıran bir zamanın habercisi oldu." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi 10. Bilim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen "Mezuniyet Kortej Yürüyüşü", Kucaklamataşı mevkisinde başladı, anıt alanında sona erdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Rektör Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, Bilim Kültür ve Sanat Festivali'nin 10'uncusunu kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yıl boyunca dökülen alın teri, zihinsel yorgunluk ve umutla mezuniyet gününe ulaştıklarını belirten Ayrancı, "Bu mutluluğu bize yaşatan bütün aktörlerin yanı sıra şehrimizle paylaşmanın hazzını yaşıyoruz. 2017 yılı mezuniyet dönemi üniversitemizin kuruluşunun onuncu yılına denk gelmesinden dolayı bizim için ayrıca anlamlıdır." diye konuştu.

Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar verilen mezun sayısının yaklaşık 13 bine ulaştığını dile getiren Ayrancı, mezun olan öğrencilerinin bugün Türkiye'nin her yerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gün geçtikçe büyüdüğünü ve gücüne güç kattığını vurgulayan Ayrancı, "İçinde bulunduğumuz bu yüzyılın ilk çeyreği, Türkiye için bambaşka tarihinin altın çağlarını andıran bir zamanın habercisi oldu. Sadece büyüyen ekonomisi, bölgesel güç olarak kararlılığı ve küresel dünya ile entegrasyonu değil bunların dolaylı sonuçlarından olan yükseköğretimiyle de dünya standartlarına yaklaşan bir zamana girdik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra mehter ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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