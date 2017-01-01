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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:22

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) ile TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi işçi ve emeklilerine yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu M.Ç, Ş.D, C.A, C.Ş. ve H.H.D. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan M.Ç, savunmasında, "Önceki duruşmada "ByLock" tespit edilen adıma kayıtlı hattı hatırlamadığımı söylemiştim. Ben bu numarayı bir üniversite öğrencisine almıştım. Numarayı o kullandı." dedi.

C.Ş, de tanık beyanını kabul etmediğini, "ByLock" kullandığı önceki duruşmada kabul ettiğini ancak bunu o gün heyecanla söylediğini belirterek, kendisinin "ByLock" programını kullanmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.Ç. ile H.H.D'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 3 Ağustos'a erteledi.

Öte yandan, 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada, aynı suçtan yargılanan tutuklu sanık eski Emniyet Müdür Yardımcısı İ.K'nın yargılanmasına devam edildi.

İ.K, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "ByLock" programını kullanmadığını ve böyle bir programın olduğunu basından öğrendiğini öne sürdü.

Esasa ilişkin mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın suçlu olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 3 Ağustos'a erteledi.



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