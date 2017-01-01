ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Oyun disiplinimiz ve konsantrasyonumuz çok yüksek"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:44


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, oyun disiplini ve konsantrasyonu yüksek bir takım haline geldiklerini söyledi.

Ligin 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Ege temsilcisinin teknik direktörü, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Okan Buruk, ligde son 6 maçın 5'ini kazandıklarını dile getirerek, "Son 3 maçta gol yememek bizim için çok değerli. İyi giden bir çizgimiz var. Takım olarak oyunumuz oturdu. Çok daha iyi şeyler yapmaya başladık. Oyun disiplinimiz ve konsantrasyonumuz çok yüksek." şeklinde konuştu.

Buruk, maç kazandıkça kendilerine güvenlerinin arttığını ve böylece olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Bu arada, Akhisar Belediyesporlu futbolcular antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Manisa'nın en yaşlı emeklisine doğum gününde plaket
YEREL

MANİSA'NIN EN YAŞLI EMEKLİSİNE DOĞUM GÜNÜNDE PLAKET
MASKİ'de kurum içi eğitimler hız kesmiyor
YEREL

MASKİ'DE KURUM İÇİ EĞİTİMLER HIZ KESMİYOR
Gürle ve OSB Kent Ofisi törenle açıldı
YEREL

GÜRLE VE OSB KENT OFİSİ TÖRENLE AÇILDI
Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi kapılarını açıyor
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİ KENT MÜZESİ KAPILARINI AÇIYOR
Esnaftan Vali Güvençer'e teşekkür
YEREL

ESNAFTAN VALİ GÜVENÇER'E TEŞEKKÜR
Makedonya Göçmenlerinden Başkan Şirin'e sürpriz hediye
YEREL

MAKEDONYA GÖÇMENLERİNDEN BAŞKAN ŞİRİN'E SÜRPRİZ HEDİYE
Uyuşturucuyla mücadeleyi tiyatroyla anlattılar
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ TİYATROYLA ANLATTILAR
Şehzadeler'de TEOG kursları başlıyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE TEOG KURSLARI BAŞLIYOR
Mevsimlik tarım işçileri artık sağlıklı şartlarda yaşayacak
YEREL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ARTIK SAĞLIKLI ŞARTLARDA YAŞAYACAK
Başkan Ergün ve Başkan Şirin'e muhtarlardan jest
YEREL

BAŞKAN ERGÜN VE BAŞKAN ŞİRİN'E MUHTARLARDAN JEST
Büyükşehirden engelliler için bir hizmet daha
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ENGELLİLER İÇİN BİR HİZMET DAHA
Manisa 19 Mayıs'a hazır
YEREL

MANİSA 19 MAYIS'A HAZIR
Manisa protokolü 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

MANİSA PROTOKOLÜ 19 MAYIS'I KUTLADI
Başkan Kayda, Kıbrıslı öğrencileri ağırladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, KIBRISLI ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Manisa'da cinayet
YEREL

MANİSA'DA CİNAYET
Başkan Ergün öğrencileri sevindirdi
YEREL

BAŞKAN ERGÜN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
Akhisar'da büyükşehir personeline motivasyon eğitimi verildi
YEREL

AKHİSAR'DA BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE MOTİVASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
Büyükşehir potada yıldızları arıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR POTADA YILDIZLARI ARIYOR
Mehterden festivale özel konser
YEREL

MEHTERDEN FESTİVALE ÖZEL KONSER
Başkan Çerçi, tecrübelerini gençlerle paylaştı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ, TECRÜBELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI
Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN DİKTİĞİ FİDANLAR BÜYÜYOR
Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti
YEREL

BÜYÜHŞEHİRDEN KIRKAĞAÇ'A HİS GÖLETİ
Yunusemreli miniklerden bahar şenliği
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN BAHAR ŞENLİĞİ
Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor
YEREL

ALZHEİMER REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir