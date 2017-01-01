Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 14'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen 14 ayrı davaya tutuklu sanıklar Bayram Suyuçok, Cafer Şahbaz, Ali Rıza Ferşat, Melek Çetinkaya, Veysel Ağca, Yücel Gönül, İlker Demir, İsmail Biçer, Osman Uysal, Yakup Koçpınar, Cemil Er, Osman Ünal, Yasemin Erol, Mehmet Ali Alper ile tutuksuz sanıklar Ufuk Özuğuz, Niyase Ağca, Veli Gök, Ali Ergün, Yüksel Ela ve avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Mehmet Eren katılmadı.

"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklardan Bayram Suyuçok 9 yıl, Cafer Şahbaz 9 yıl 9 ay, Veysel Ağca 12 yıl, Osman Ünal 10 yıl 6 ay, Yasemin Erol 8 yıl 3 ay, Mehmet Ali Alper 7 yıl 6 ay, Ali Rıza Ferşat 6 yıl 3 ay, Melek Çetinkaya 6 yıl 3 ay, tutuksuz olarak yargılanan Ufuk Özuğuz ve Ali Ergün 9'ar yıl ve Yüksel Ela 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Rıza Ferşat ve Melek Çetinkaya, içerde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Mahkemede tutuksuz yargılanan Niyase Ağca ise beraat etti.

Tutuksuz yargılanan sanık Veli Gök ile tutuklu sanık Yücel Gönül'ün duruşmaları ertelendi.

Aynı mahkemede görülen bir diğer davada "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar İlker Demir, İsmail Biçer, Osman Uysal, Yakup Koçpınar, Cemil Er ile firari sanık Mehmet Eren'in duruşmaları, avukatların mazeret bildirmesi dolayısıyla ertelendi.

- Avukat da FETÖ'den tutuklandı

Tutuklu sanık İlker Demir'in avukatı Halil Çetin'in de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Uşak'ta tutuklandığı, bu nedenle duruşmaya gelmediği kaydedildi.