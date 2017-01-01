Eski Başbakan Davutoğlu, Batman'da:

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BATMAN (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin, "Başbakanlık yapmış bir vatandaş olarak, Hasankeyf mirasının korunmasını bir onur meselesi olarak gördük, görüyoruz. Hasankeyf, bu kültürel mirasın gelecek nesillere en iyi aktarıldığı yerlerden biri olacak." dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen, "Sivil Toplum ve Din" konulu "14. Ufuk Turu Toplantıları"na katılmak üzere Mardin'e gelen Davutoğlu, eşi Sare ve oğlu Mehmet Davutoğlu ile Batman'ın Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.

Er-Rızık Camisi'nde şükür namazı kılan Davutoğlu, daha sonra tarihi Hasankeyf Kalesi'ne çıktı. Burada "Çoban Ali" olarak tanınan Ali Ayhan'ın mağara evine konuk olan Davutoğlu, kendisine ikram edilen ayranı içti, ev sahibi Ayhan'ın türkülerini dinledi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Davutoğlu, bir araya geldiği Hasankeyf Gençliği Platformu üyesi gençlerden ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı.

Davutoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasankeyf’i her zaman takdirle ve büyük bir hayranlıkla izlediğini söyledi.

Hem akademik hayatında hem de devlet hayatında Hasankeyf’in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret gösterdiğini anlatan Davutoğlu, "Hasankeyf asırlarla gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin birbirlerine aktardıkları kültürün yaşandığı bir mekandır. Artuklu, Eyyübi, Osmanlı, Akkoyunlu gibi bütün dönemlerde de Hasankeyf önemli bir rol oynadı. O dönemleri anlamak isteyenler için gerçek bir yaşayan hazine niteliğindedir." dedi.

Davutoğlu, Hasankeyf'in dünyada benzerinin çok nadir olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dünyada çok az yerde Hasankeyf gibi çevreyle uyumlu bir şehir hayatı vardır. Doğadaki her şeyi hiç bozmadan tamamıyla insani amaçlarla kullanmış bir kültürün devamıdır Hasankeyf. Taşların özenle korunduğu, taşlar içinde yerleşmiş evlerde sadece bir mesken değil, bir kültürün yaşatıldığı, yüzlerce dokuma tezgahının kurulduğu bir mucizevi diyardır. Dolayısıyla Hasankeyf, bugün tarihi anlamak isteyenler, çevreyle uyumlu hayat tarzını keşfetmek isteyenler için bir hazinedir."

- "Bölge, kalıcı huzur ve barışı yaşayacak"



Hasankeyf'in insanlık tarihinin bütün unsurlarını barındırdığını vurgulayan Davutoğlu, Er-Rızık, Ulu Cami ve Zeynel Bey Türbesi'nde köklü bir miras görüldüğünü ifade etti.

Davutoğlu, Ilısu Barajının yapılması sırasında hükümet olarak en büyük hassasiyetlerinin Hasankeyf’in kültürel mirasının korunması olduğunu belirterek, "Zeynel Bey Türbesi, mimari miras harikasıdır, son derece dikkatli bir şekilde yeni yerine taşındı. Diğer eserlerin de yeni yerine taşınması ve burada su altında kalacak olan eserlerin gelecek nesillere en iyi şekilde korunarak aktarılması için de tedbirlerin alınmış olmasından büyük bir mutluluk duydum." diye konuştu.

Bölgenin kalıcı huzur ve barışı yaşayacağına işaret eden Davutoğlu, "Başbakanlık yapmış bir vatandaş olarak, Hasankeyf mirasının korunmasını bir onur meselesi olarak gördük, görüyoruz. İnşallah Hasankeyf, bu kültürel mirasın gelecek nesillere en iyi aktarıldığı yerlerden biri olacak. İnşallah bu topraklar, kalıcı düzeni, kalıcı barışı, istikrarı, kalkınmayı yaşayacak." dedi.

Batman Valisi Ahmet Deniz ve Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven'in eşlik ettiği Davutoğlu, daha sonra Mardin'e geçti.



