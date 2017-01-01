Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren market zinciri sahibi 2 kardeş hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Ö. ve E.Ö, "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen market zinciri sahibi 2 kardeşin işlemleri devam ediyor.