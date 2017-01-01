Bartın'da uyuşturucu ticareti davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sefa Umar ve avukatı katıldı.
Umar, önceki duruşmadaki savunmalarını tekrar edip, hiçbir şekilde uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak tahliyesini talep etti.
Sanığın avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu ticareti" suçundan, 12 yıl hapis cezası verdi.