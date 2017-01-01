Şanlıurfa'daki silahlı kavga

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün yaşanan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Hocaşerif Mahallesi'nde dün Salih Uyumaz (27) ile Mehmet Alır (19) arasında yaşanan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken boynuna mermi isabet eden Müslüm Geze (55) kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Geze'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Birecik'te toprağa verildi.
Müslüm Geze'nin yeğeni Yunus Ateş, dayısının böyle bir nedenle ölmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni eden Ateş, yetkililerden suçluların cezalandırılmasını istedi.