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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:39

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, acil tıp teknisyeni, muhasebeci, uzman çavuş, polis memuru ve serbest meslek grubundan kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çoğunluğu örgütün gizli haberleşme sistemi olan "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 14 şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınırken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.



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