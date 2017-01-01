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BURDUR (AA) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından düzenlenen 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi başladı.

MAKÜ'den yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışında MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası her alanda rekabette yer alabilmesi için öncelikle bilginin öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Temel bilimler alanındaki çabaların artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda yeterince gelişme kaydettiğimizde ya da temel bilimler alanında özellikleri fizik, kimya ve biyoloji diye tamamen öğrencinin bu bölümleri tercih edip etmemesi üzerinden yürüyen süreci üzülerek izliyoruz. Bilim Sanayi Bakanlığımız ciddi çalışmalar içerisinde. İlk olarak bu alanda öğrenci sayımızı artırmalıyız. Bunu yapamazsak maalesef sürekli bir gerileme içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kongreler genel anlamda üniversitelerin ve bilim dünyasının en önemli buluşma noktaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü olarak, yönetim olarak üniversitemizde herhangi birimimiz hangi düzeyde olursa olsun bir kongre, ister bölgesel ister ulusal, ister uluslararası bir kongre düzenleme çabası içerisine girdiğinde bunu tartışmasız bir şekilde hiçbir bahse konu etmeksizin destekleme süresi içerisindeyiz."

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ'nün hızla büyümesinden gurur duyduğunu belirterek, "Burada akademik gücün bilime katkı koyduğunu, kent ve üniversite birlikteliğinin en güçlü şekilde sürdürebilmesi açısından bağlılıkların anorganik veya inorganik değil kuvvetli bağlarla yürümesini ve kongrenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MAKÜ Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Emen de kongrenin genç akademisyenlere deneyim kazandırma noktasındaki önemini vurguladı.

Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Almanya ve Bosna Hersek'ten 200 bilim adamının katıldığı kongrede, 217 bildirinin sunulacak. Kongre, 21 Mayıs'ta sona erecek.