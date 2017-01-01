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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:46
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi.

Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan grup, İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na, oradan da Kurtuluş Yolu'na kadar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sırasında bando eşliğinde marşlar söylendi, önceden belirlenen yerlerde durularak halk oyunları gösterileri sergilendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü sporcularının da atlarıyla katıldığı yürüyüşe, özellikle İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yurdun dört yanından 500 izci ve yaklaşık 300 kişilik halk oyunları ekibinin katıldığı yürüyüş, Kurtuluş Yolu'nda sona erdi.

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