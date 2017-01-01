Bolu'da uyuşturucu operasyonu

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BOLU (AA) - Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkoti̇m ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

Otobüste yapılan aramada, arka koltuğun alt kısımına gizlenmiş vaziyette 300 gram metamfetamin ile bir yolcunun üzerinde 7 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili C.D.E. ile A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.D.E. tutuklanırken A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.