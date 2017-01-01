ANTALYA (AA) - Uluslararası Antalya Film Festivali Direktörü Elif Dağdeviren, görevinden ayrıldığını bildirdi.
Elif Dağdeviren yaptığı yazılı açıklamada, biri halen devam eden, diğeri İstanbul'da başlayacak olan büyük bütçeli iki film ve diğer projeleri nedeniyle arzu ettiği vakti ayıramayacağı için Uluslararası Antalya Film Festivali Direktörlüğü görevinden ayrıldığını belirtti.
Dağdeviren, her zaman bir sinema şehri olarak gördüğü Antalya'da, gerek film festivali gerek sanatla ilgili bütün etkinlikleri fahri olarak desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.