BBDSO'dan "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konserinde Demir Demirkan'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası şeflerinden Murat Göktaş yönetti.
Gecede piyanist ve aranjör Eray İnal, bas gitarist Levent Candaş ve baterist Arbak Refik Dal solist olarak BBDSO eşliğinde Demir Demirkan'ın eserlerini seslendirdi.
Konserde, film müziklerinden oluşan eserler, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Gecenin sonunda Demirkan ve solist ekibine çiçek takdim edildi.