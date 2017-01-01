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GÜNCELLEME - Bursa'da "Şafak 16" operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 22:12

BURSA (AA) - Bursa'da, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 16 mahalledeki 50 adrese yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 16 mahalledeki 50 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis, şafak vakti söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silahlarla bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, koçbaşıyla bazı evlerin kapılarını kırdı. Ekipler, evlere yapılan baskınlarda, zanlıları yere yatırarak kelepçeledi.

Narkotik köpeği "Alfa", bir evde yapılan aramada, çatıya gizlenmiş esrarı buldu. Operasyon, kameralarca görüntülendi.

Operasyonda, 45 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların bulunduğu adreslerdeki aramalarda, 550 gram metamfetamin, 150 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 51 kilogram esrar, bin 750 uyuşturucu hap ve 500 gram sentetik uyuşturucu ile 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Öte yandan, kentteki 38 sokak ve caddede uygulama noktası oluşturuldu ve 7 metro istasyonunda baskınlar gerçekleştirildi. Zanlıların üstleri ve çantaları arandı.

Trafiğe açık alanda yapılan uygulamalarda ise ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusu yapıldı. Bu kapsamda, 11 otomobil trafikten men edilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, 8'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- "Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele"

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonu, Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yakından takip etti.

Yıldız, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Bursa'da 'Şafak 16' ismini verdiğimiz operasyonu, bu sabah gerçekleştirdik. Ailelerin huzuru, annelerin rahat uyuması için uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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