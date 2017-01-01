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Sakarya'da "Arge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı" açıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 22:27
Sakarya'da "Arge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı" açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının "İş-sizi arıyor" sloganıyla düzenlediği "4. Sakarya Arge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı" (SAGİF) Sakarya'da açıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve davetliler katıldı.

Vali Coş, törende yaptığı konuşmada, fuarın amacının iş arayan ile eleman arayanı bir araya getirmek ve iş arayan gençlere fırsatlar sunmak olduğunu söyledi.

İstihdamı ve üretimi artırmak için çalıştıklarını dile getiren Coş, "Çalışmalarımıza destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. İnşallah bu büyük organizasyonun öngörülen amaçlara ulaşmaya vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önceleri pamuk ve fındık işçilerinin yaşam şartlarıyla ilgili sıkıntı yaşandığını ancak son dönemde yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını anlattı.

Türkiye'de şu anda yüzde 12.60 işsizlik olduğunu, özellikle yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı program çerçevesinde Sakarya'dan 9 bin 300'e yakın kişinin iş bulduğunu belirten Atalay, "Daha iyi koşullar içerisinde işsizlerin iş bulması o kadar önemli ki İŞKUR'un kapısını bilmeyen, iş aramayana bunu anlatamazsınız. Ama İŞKUR'un kapısında günlerdir çalışmak için iş arayan insanlara bunu sorarsanız, iş bulduktan sonraki yüzündeki tebessüme bakarsanız iş aramanın ne kadar önemli olduğunu anlarsınız." diye konuştu.

Toçoğlu ise kentin tüm aktörlerinin bu organizasyonun parçası olduğunu aktararak, katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti.

Alınan tedbirlerin yanı sıra bu tür etkinliklerin arz ile talep arasındaki makasın daralmasını sağlayacağını belirten Toçoğlu, "Şehrimizde üçü aktif, sekizi planlanmış olmak üzere 11 organize sanayi bölgesi, yüzlerce yerli ve yabancı yatırımcı bulunmaktadır. Birçok sektörümüz farklı alanlarda mal ve hizmet üretmeye devam ediyor. Sakarya olarak üretmeye ve milli istihdam seferberliğine destek olmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SAGİF organizasyon komitesi adına konuşan Sarıbıyık ise "İş sizi arıyor" ana temasıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlenen SAGİF'i, geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

İşverenlerden aldıkları geri bildirimler sayesinde her yıl daha fazla iş arayan ve işvereni uygun ortamlarda buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"SAGİF fuarı ile şehrimizin tüm aktörlerinin bu organizasyonun bir parçası olması çok anlamlı. Biz buna sinerji grubu diyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu fuar ile nitelikli eleman arayan işverenler nitelikli eleman bulabilecek, iş arayan kesim de işverenle bir araya gelerek iş başvuruları yapmaları sağlanacak. İş kurmak isteyenler de benzer firmalarla istişare ederek fikir edinebilecek. Fuara katılan firmaların birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmesi ve farkındalık oluşturulması sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlayan çalışma hayatında milli seferberlik programı çerçevesinde, Sakarya'da 2017 için 15 bin artı istihdam rakamı şimdiden 10 bin olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla açılışını yapacağımız istihdam fuarı, bu sürecin desteklenmesi bakımından ayrıca önem arz etmektedir."

- 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 77 bin ilave istihdam

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk de işsizliğin tüm dünya ülkelerini ilgilendiren en temel sorunların başında geldiğini aktardı.

Dünyada 200 milyona ulaşan işsiz sayısının dört beş yıl içerisinde 215 milyona yükselmesinin beklendiğini vurgulayan Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel düzeyde yaşanan bu olumsuzluklara karşı ülkemizde son 14 yılda reform niteliğinde istihdam politikaları yürürlüğe konulmuştur. Böylelikle işsizlik oranı tüm dünyada hızlı bir şekilde artarken krizin en sıkıntılı yaşandığı dönemde Türkiye'de 2007-2012 dönemi arasında işsizlik azalmıştır. Türkiye kriz sonrasında 2009'a kıyasla 2012'de OECD ülkeleri arasında işsizlik oranını en çok azaltan ülke olmuştur. Bununla birlikte son dönemde özellikle Rusya'da yaşanan kriz başta olmak üzere yakın coğrafyamızda meydana gelen jeopolitik gerilimler, Suriye krizi, kanlı 15 Temmuz darbe girişimi iş gücü piyasalarımızı ve ekonomimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle 2016'nın ikinci yarısından itibaren işsizlik oranları artmaya başlamıştır. Ancak bu sorunlara rağmen bizler bu sıkıntılı durumları ortaya koyduğumuz işsizlik politikaları ve istihdam paketleri sayesinde aşmayı planlıyoruz. Bu çerçevede yeni bir istihdam teşviki getirdik. Yapılan son düzenlemeyle asgari ücret üzerinden çalışanın 2 bin 177 lira olan maliyetini işverenlerimize bin 404 liraya düşürüyoruz. Yani işverenlerimizin ödemesi gereken 773 lira tutan sigorta ve vergi tutarlarını biz devlet adına karşılıyoruz. Böylece işverenlerimizin ilave istihdam oluşturmalarına katkı sağlıyor ve işsizlerimizin de kolayca işe girmelerine fırsat sağlamış oluyoruz."

Aktürk, çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında 500 bin kişiye işbaşı eğitim, 1,5 milyon kişiye de ilave istihdam olmak üzere 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini aktararak, 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 77 bin ilave istihdamın oluştuğunu dile getirdi.

Fuar, 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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