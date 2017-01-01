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DÜZCE (AA) - Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği (DASK) ile Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Doğada Görüntü Avcılığı yarışması kapsamında, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, ilçe genelinde fotoğraflama çalışması yaptı.

Yunanistan, Filistin, Güney Kıbrıs, Ürdün, KKTC, Cezayir, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri’den gelen fotoğrafçılar, Akçakoca’nın tabii güzelliklerini ve tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

İlçe merkezi ile Akçakoca Limanı ve şelale, kanyon ve köy camilerinde çekim yapan fotoğrafçılar, bölgenin en güzel karelerini yakalamak ve dereceye girmek için mücadele ediyor.

DASK Yarışma Koordinatörü Funda Gönendik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz’in eşsiz güzellikleri olduğunu söyledi.

Dernek olarak 21 yıldır yaptıkları yarışmayı, farklı bölge ve illerde gerçekleştirdiklerini aktaran Gönendik, "Uluslararası nitelikte olan yarışmamızda, 11 farklı ülke ve Anadolu'nun değişik bölgelerinden birçok fotoğrafsever burada buluştu. Akçakoca'yı sabahıyla, gecesiyle, doğasıyla, yaşamıyla, tarihi ve tüm güzellikleri ile belgeleyeceğiz. Binlerce kare fotoğrafla belgeleme çalışması yapacağız." diye konuştu.

Yarışmanın en önemli bölümünün Çocuk Dogay olduğunu ifade eden Gönendik, şunları kaydetti:

"Yarışmamızın bir kategorisinde de çocuklarımız bulunuyor. Burada amacımız, çocuklarımızı yarıştırmak değil, onlara fotoğrafı öğretmektir. Onlar da bölgeyi fotoğraflıyorlar. 'Çocuk Dogay' bölümünü dernek olarak sosyal sorumluluk projesi görüyoruz. Çocuklarımızın çektiği fotoğrafların en iyi bir tanesini ödül töreninde mutlaka göstereceğiz, hem de onları sahnede alkışlayacağız. Hem onların farkındalıklarını arttırmak, hem de onurlandırmak adına bu programı yapıyoruz. Bu, bizim için çok keyifli."

- "Karadeniz bize tüm güzelliklerini sundu"

Gönendik, Karadeniz'in harika bir memleket olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz, doğasıyla, fırtınasıyla, fındık ağaçlarının yeşilliği ve balıkçılığı ile fotoğraf karelerine çok güzel yansıyacak. Karadeniz bize tüm güzelliklerini sundu. Seçici kurul olarak Karadeniz'in fotoğraflarını merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Cumartesi günü sona erecek yarışmada, seçici kurul tarafından dereceye giren fotoğraflara, Genel Doğa, Manzara, Makro Doğa, Yerel Yaşam ve Kuşlar kategorilerinde altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.