Eto'o, Türk Milli Takımı formasını giydi

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan gösteri maçında, Türk Milli Takımı formasını giydi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un başlattığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in danışmanlığını yaptığı proje için Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda gösteri maçı yapıldı.

Antalya protokolü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençlerin karşı karşıya geldiği maçta Eto'o, protokol takımında mücadele etti.

Karşılaşmaya ay-yıldızlı formayla çıkan Eto'o, seyircilerden ve iki takımın oyuncularından büyük ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşma, yarı sahada onar dakikalık iki devre halinde oynandı.

Eto'o'nun iki gol attığı gösteri maçı 5-4 protokol takımının üstünlüğüyle tamamlandı.





- "Farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor"





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin çok önemli olduğunu, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıldığını söyledi.

Kendisinin de maçta yer almak istediğini ancak hafif sakatlığından dolayı oynayamadığını anlatan Türel, "Projeyle madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tür projelerle gençlerimizi ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar çok uyuşturucudan uzaklaştırmış oluruz." diye konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay da gençleri spora teşvik etmenin önemine değinerek, "En güzel görüntülerden bir tanesi Eto'o'nun, milli takım forması giymesi. Hakikaten güzel." ifadelerini kullandı.