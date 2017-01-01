BGC'nin "Gazetecilik Başarı Ödülleri"

BURSA (AA) - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar, törenle ödüllerini aldı.
Basın Kültür Sarayı'nda gerçekleşen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, törende yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.
Konuşmanın ardından protokol mensuplarınca ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödülleri takdim edildi.
AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Vedat Yücebaş, Erhan Tamiş Spor Ödülleri Dalı'nda "Dört Dörtlük Değil Dokuz Sekizlik Futbol Takımı" haberiyle başarı, Spor Fotoğrafı Dalı'nda "Torunu Yaşındaki Rakipleriyle Yarıştılar" fotoğrafıyla mansiyon, Sergen Sezgin, Yunus Hakan Güler Genel Fotoğraf Dalı'nda "Bursa'da Ramazan" fotoğrafıyla başarı, Uğur Ulu da Televizyon Görüntü Dalı'nda "Açlıktan Yürüyemeyen At" görüntüsüyle mansiyon ödüllerini aldı.
Törende, Ekohaber Gazetesi'nden Dursun Eroğlu, Ekonomi Haber Dalı'ında ''Duayen Sanayicilerden Otomotivcilere Altın Öğütler'' haberiyle başarı, Gemlik Günden Gazetesi'nden Kazım Bulut, Röportaj-Araştırma İnceleme Dalı'nda ''Şehit Etem Yaşar ve Kızı'' röportajıyla başarı, Olay Tv'den Burak Demirci, Televizyon Genel Haber Dalı'nda ''Tarım Arazileri Hafriyat Çöplüğüne Döndü'' haberiyle başarı, İhlas Haber Ajansı'ndan Abdullah Çibir, Televizyon Görüntü Dalı'nda ''Boğaya Karate Yapan Adam'' görüntüsüyle başarı ödülüne layık görüldü.