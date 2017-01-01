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Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:16

BOLU (AA) - TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Ramazan Acıoğlu yönetimindeki 34 KH 3588 plakalı otomobil'e arkasında seyreden Mehmet Korkmaz idaresindeki 34 JM 9242 plakalı otomobil, Rüzgarlı Mevkisinde çarptı.

Kazada, Acıoğlu yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Bu otomobilde bulunan Ayten Acıoğlu (37) ile Hacer (29), Musa (30) Melike Berna (5) ve Melih Buğra Küçükbenli (3) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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