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Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Demir:

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:24

ZONGULDAK (AA) - Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, "Ben bir mitingde FETÖ'ye hakaret ettim diye yargılanmıştım. Şimdi geldiğimiz noktada o alçaklar bu ülkeyi az daha kan gölüne çevirip hepimizi bu ülkenin belki topraklarına gömeceklerdi. Bundan en çok da Aleviler etkilenecekti" dedi.

Demir, Alevi Kültür Dernekleri Ereğli Şubesi tarafından Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel gençlik şöleninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

FETÖ belasının 30 yıldır bu ülkeyi ayrıştırdığını anlatan ve alevilerin, solcuların, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, laiklerin önünü kestiğini dile getiren Demir, "Cami Cem evi projesi vardı. Onun için mitingler yapmıştık. Ben bir mitingde FETÖ'ye hakaret ettim diye yargılanmıştım. Şimdi geldiğimiz noktada o alçaklar, bu ülkeyi az daha kan gölüne çevirip hepimizi bu ülkenin belki topraklarına gömeceklerdi. Bundan en çok da Aleviler etkilenecekti." İfadelerini kullandı.

Bağlama kursiyerleri tarafından verilen konser ile devam eden şölene, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Ereğli ve Alaplı ilçelerinin belediye başkanları, Alevi Kültür Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.


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