Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, KHK ile kapatılan eski Kocaeli Aktif Sanayici İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Mehmet Tabak'ın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından, hakkında dava açılan tutuklu sanık Tabak ve avukatı katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan H.E, 2000-2014 yıllarında Bank Asya'da çalıştığını belirterek, bankanın İzmit şubesinde görev yaptığı dönemde sanığı pek fazla görmediğini söyledi.

Şube müdürü E.A'nın Fetullah Gülen cemaati mensuplarına ilgi gösterilmesini istediğini aktaran H.E, "O kapsamda Tabak yoktu. Sanığın örgüt üyesi olduğu veya örgüte finansman sağladığına dair bir bilgim yok." dedi.

Tanıklardan A.G. de 2011-2013 yılları arasında Bank Asya'nın İzmit şubesinde çalıştığını ifade ederek, sanığı da o zaman tanıdığını kaydetti.

Sanık Tabak'ın işletmesinin, KOBİ düzeyinde olduğunu dile getiren A.G, "Ben daha büyük çaplı şirketlerle ilgileniyordum. Tabak'ın teminat mektubu talebi vardı. Onun için tanışmıştık. Tabak'ın cemaate yakın biri olduğu şubede konuşuluyordu. Onun dışında bir bilgim yok." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısının Tabak'ın bir yerel gazetedeki röportajında "Hizmet hareketine mensup olmaktan gurur duyuyorum." şeklindeki ifadesini hatırlatması üzerine Tabak, "Ben 'Hizmet hareketine mensup olmaktan gurur duyuyorum.' demedim. Benim röportajımda böyle bir ifade geçmiyor. Böyle bir beyanım olmadı." savunmasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunun yasal unsurlarının oluşmamasından beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Gül Esen Mirkelam, mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini aktararak, savunma için süre istedi.

Sanık Tabak ise örgütün mütevelli heyeti üyesi olmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.