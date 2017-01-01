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Oto kurtarma aracı elektrik direğine çarptı: 1 ölü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:38
Oto kurtarma aracı elektrik direğine çarptı: 1 ölü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde oto kurtarma aracının elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Eşme'den Ulubey istikametine giden Enes Darılmaz (19) idaresindeki 68 BK 262 plakalı oto kurtarma aracı Ulubey Cezaevi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Araçtan sızan yakıtla kopan elektrik kablolarının teması sonucu araç alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü sağlanan trafik, yanan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.


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