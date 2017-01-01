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Isparta'daki trafik kazası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:43

ISPARTA (AA) - Isparta'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Cengiz Kapçı olduğu belirlendi.

Ali T. idaresindeki 34 GN 8150 plakalı hafriyat kamyonuyla Emir K. yönetimindeki 32 DB 793 plakalı ilçe minibüsünün Eğirdir-Gelendost yolu Göktaş mevkisinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Cengiz Kapçı (16) olduğu tespit edildi.

Cenazesi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gelen anne ve babası tarafından teşhis edilen Kapçı'nın Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

İki araç sürücüsünün de gözaltına alındığı kazada, 22 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan ayakta tedavi edilen 16'sı taburcu edilmişti. 6 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

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