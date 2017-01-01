Marmara Denizi canlı izlenecek

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KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, TÜBİTAK ile Marmara Denizi'ni canlı izleyeceklerini belirterek, "Marmara Denizi'nin tüm fotoğrafını çıkarıp yol haritasını ve eylem planını ortaya çıkaracağız." dedi.

Öztürk, 23. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, enerji ve su yoğun sanayileşmeden, enerji az yoğun sanayileşmeye dönülmesi için özellikle atıkların veya ıskarta malzemelerin diğer sanayide kullanılmasıyla ilgili bakanlık olarak bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin 65 noktasında çimento sanayisinin olduğunu aktaran Öztürk, "Enerji yoğun bir sanayi kolu olan bu sektörde, özellikle atıklarımızı, arıtma çamurlarımızı çevreyle uyumlu, çevreyi kirletmeden nasıl değerlendirelim ki karbondioksit salınımını minimize edelim. Bu konuda da bakanlık olarak çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

- "Ceza değil mükafat vererek çözüm yolu arıyoruz"



İki yıl öncesine kadar 450 bin ton civarında olan atık yakma miktarının bugün bu sektörde 750 bin tona çıktığını, bunun yeterli olmadığını dile getiren Öztürk, 1,5 milyon ton atığın arıtma çamurunun mutlaka bu sektörde değerlendirilmesi gerektiğini, Almanya'da atıkların yüzde 35'inin bu tip sanayilerde kullanıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak yılda yaklaşık 50 bin denetim yaptıklarını, 30 binin üzerinde de çeşitli sanayi kollarına lisans izni verdiklerini anlatan Öztürk, "Ancak verdiğimiz izin lisans belgesinin ISO 14001 belgesinin üzerinde olmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Bu belgeyi alan bir sanayici kuruluşlarının çeşitli alanlarda, ihalelerde, mal alım satımlarında önceliklendirme üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ceza değil mükafat vererek çözüm yolları üzerinde çalışma yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tehlikeli atıkların depolanması çağ dışı bir metot"

Öztürk, Türkiye'de, özellikle tehlikeli atıkların depolanması çağ dışı bir metot olduğunu vurgulayarak, bunun yerine atıkların geri kazanılması, çöp depolama alanlarının biyoreaktörlere dönüştürülmesi ve bunların ikincil hammadde olarak kullanılmasıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Temel hedeflerinin "kirletmeden üretim" yapılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Öztürk, bu noktadan hareketle, Türkiye'de 560 bacayı canlı olarak izlediklerini belirtti. Türkiye'de 264 noktada denizleri dört mevsim izlediklerini anlatan Öztürk, "Kocaeli'de deniz hareketinde önemli iyileşmeler var ama yeterli mi? Hayır. Kocaeli'de deniz kalitesinin daha iyi hale getirilmesi için çok yol almamız gerekiyor." dedi.

Öztürk, sadece noktasal kaynaklı kirleticiler değil, tarımda fazla miktarda kullanılan gübre nedeniyle azot fosfor kirliliğinden dolayı da Marmara'da değişik ve özellikle belli mevsimlerde ciddi kirliliklerin oluştuğuna işaret ederek, "TÜBİTAK ile birlikte Marmara Denizi'ni online izleyeceğiz. Marmara Denizi'nin tüm fotoğrafını çıkarıp, yol haritasını ve eylem planını ortaya çıkaracağız. Böylece önümüzdeki süreçte alınması gereken önlemleri de belediyelerimiz, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte uygulamaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen şirketlerin plaketlerini Öztürk, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu verdi.