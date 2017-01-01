Hastanedeki silahlı saldırı

KARS (AA) - Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi Erkan E'yi silahla vurarak öldüren Ebru İ. ve azmettirici olduğu iddia edilen eşi tutuklandı.
Olayın ardından Kazım Paşa Polis Merkezine teslim olan Ebru İ. ile eşi Fikret İ'nin Emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi Erkan E. ile arasında husumet olduğu iddia edilen katil zanlısı Ebru İ, tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Ebru İ, Erkan E'yi silahla vurarak öldürmüştü.