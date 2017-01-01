Yaya geçidinden geçmeye çalışırken otobüsün altında kalan kişi öldü

ORDU (AA) - Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Murat A. yönetimindeki 28 AR 772 plakalı yolcu otobüsü, Altınordu ilçesi belediye kavşağında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otobüsün altında sıkışan ceset, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Murat A. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik yaklaşık 45 dakika durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yolcu otobüsü de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yedek şoförle yoluna devam etti.