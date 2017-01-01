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Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası

19 Mayıs 2017 Cuma, 00:26

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık H.K, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan H.K'nın yüzüne Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe tarafından yasal hakları ve iddianamesi okuduktan sonra yargılanmasına başlandı.

Duruşmada ifadesi alınan H.K, din görevlisiyken mesleğinden ihraç edildiğini belirtti. H.K, personel arasında örgüt imamı olduğu iddialarını kabul etmediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı Ahmet Şevken mütalaasında, sanık hakkında Serik Müftülüğü tarafından düzenlenen idari tahkikat dosyası ve burada alınan tanık beyanlarının birbiriyle tutarlı, özü değişmeyen benzer anlatımlar olduğunu belirtti.

Sanık H.K'nin kolluk araştırma ve tespit tutanakları tüm dosya kapsamında birlikte değerlendirildiğinde sanığın Serik ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri içerisinde bulunduğu vurgulanan mütalaada, sanığın örgütün özel yurtlarında kalan öğrencilere ulaştırılacağı iddiasıyla vatandaşlardan "bağış" adı altında yardım toplama, örgüt adına kurban derisi toplama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanığın ayrıca örgüte maddi destek sağlamak amacıyla Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi isimli yayın organlarına abone sağlamak için faaliyetlerde bulunduğu, tanık anlatımlarıyla Serik ilçesinde resmi din görevlisi olmasına rağmen bu sıfatından bağımsız olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerini yürüten bir şahıs olarak bilindiği kaydedildi.

Sanık H.K'nin FETÖ/PDY'yle organik bağ kurduğu, hakim olan hiyerarşik yapı içerisinde örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet ettiği vurgulanan mütalaada, sanığın devletin güvenliğini, anayasal hukuk düzeninin işleyişine karşı suç işlemek için kurulan FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.K'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.






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