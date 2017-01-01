Aydın'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYDIN (AA) - Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Orta Mahalle'de, aralarında husumet bulunan bir grup genç tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olaya aynı mahallede oturan gençlerin aileleri de dahil oldu. Grup, birbirine bıçak ve sopalarla saldırıp pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri iki grubu ayırdı.

Kavgada bıçakla yaralanan Umut B. 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine, Mahsun B. ise Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, Efeler Polis Merkezine götürüldü.