Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 esnaf ve iş adamından 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve terörizmin finansmanı" suçlamasıyla esnaf ve iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan N.K, S.Ü, İ.H.G, H.K, A.O.B. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.G, A.B. ve N.B. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 esnaf ve iş adamı gözaltına alınmıştı.