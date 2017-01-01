MHP Kırşehir teşkilatının acı günü

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KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gözükara, yeni atanan yönetimin ilk toplantısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından atanan İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantı için akşam saatlerinde bir araya geldi. İl Başkanlığı binasına gelen Gözükara, odaya girdikten kısa süre sonra oturduğu koltukta fenalaştı. İlk müdahalesi parti binasında yapılan Gözükara, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözükara, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni atanan yönetim kurulunun ilk toplantısında kalp krizi geçiren Mustafa Gözükara'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kılıç, "Daha ilk toplantımızı yapıyorduk. Toplantımız başlayalı yaklaşık beş dakika olmuştu. Yönetim kurulu üyemiz partiye geldi. İçeri girdi, koltuğa oturunca bir anda fenalaştı. Arkadaşlarımız müdahale etti, ambulans çağrıldı. Aldılar götürdüler ama kurtaramadılar arkadaşımızı. Allah rahmet eylesin." dedi.



