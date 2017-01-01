Aydın merkezli terör operasyonu

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AYDIN (AA) - Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik Aydın, Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ünün Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gördüğü, 4'ünün ise bu fakülteden mezun olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.