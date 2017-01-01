Adana'da otomobil kamyona çarptı: 5 yaralı

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ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Coşan'ın kullandığı 01 Y 0698 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce trafik levhasına, daha sonra ise park halindeki bir kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Coşan, aynı araçta bulunan Melih Gazi Ökdem ve Yusuf Kılıç ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Ökdem'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza sırasında yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.