ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü

19 Mayıs 2017 Cuma, 05:33

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametine giden Salih Alus (59) idaresindeki 38 LA 953 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Recep Korkmaz'ın (46) kullandığı 06 DP 5696 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı bölümde çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüleri Alus ile Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan Alus'un cesedi, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra cesetler morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Kırıkkale'ye geliş yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Kızıyla birlikte mezun oldu
YEREL

KIZIYLA BİRLİKTE MEZUN OLDU

Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRIKKALE'DE FETÖ/PDY DAVASI
KÜ Maliye Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL

KÜ MALİYE BÖLÜMÜ İLK MEZUNLARINI VERDİ
Emniyet Müdürü Çorumlu: &quot;Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu&quot;
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇORUMLU: "ÖNCELİĞİMİZ FETÖ VE UYUŞTURUCU"
MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday
YEREL

MHP'DE ERDAL BALOĞLU TEKRAR ADAY
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir?
GÜNDEM

19 MAYIS'TA NE OLDU?

 1
  • 2 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 4 Türkiye kurdu Ermenistan kaptı