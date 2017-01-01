İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylediler

SAMSUN (AA) - Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları (2017 Deaflympics) öncesinde, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörlüğü önünde düzenlenen etkinlikte, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giyen sporcular ile işitme engelli 50 kişiden oluşan koro, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyledi.
Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle güzel bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek "Samsun'daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini tüm Türkiye’ye duyurmak istedik." dedi.