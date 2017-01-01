Adana'da uyuşturucu operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, bin 200 kök Hint keneviri, bin 172 uyuşturucu hap ve 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon kamerada

Operasyona ilişkin basınla paylaşılan görüntülere göre, otomobille belirledikleri sokağa yönelen ekipler, burada 2 kişi arasında uyuşturucu pazarlığı yapıldığını belirliyor.

Harekete geçen polis, kaçmaya çalışan zanlıları "dur" ihtarında bulunduktan sonra havaya tabancayla uyarı ateşi açarak yakalıyor.

Buradaki bir evin giriş kapısına asılı torbayı da inceleyen ekipler, çok sayıda küçük paketler içinde esrar buluyor.