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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda, "Ben Okudum Sen de Oku" Projesi katılımcılara kitap değişimi olanağı sunuyor.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) standında kitapseverler sürekli ücretsiz kitap okuyabiliyor. Katılımcılar KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebiliyor.

Projeyle kitapseverler kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değiştirme imkanı buluyor.

Farklı kitapların okunmasının, kitap okuma bilincinin geliştirilmesinin, sosyal birlikteliğinin sağlandığı projede, ilk olarak kitapseverler 3 kitabı standa getiriyor. Kura ile yeni alınacak kitaplar belirleniyor. Kitaplar 7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş üstü şeklinde gruplandırılıyor.

Değişime konu olan kitaplar; okunan ve okuyucu tarafından "en beğenilen" 3 kitap olması gerekiyor. Deforme olan ve yırtılan kitaplar değişime getirilemiyor.

Ben okudum sen de oku standında günde ortalama 650 kitap değişimi yapılıyor. Projeden sadece çocuklar değil eğitimciler de faydalanıyor.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.