ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

9. Kocaeli Kitap Fuarı

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:34
9. Kocaeli Kitap Fuarı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda, "Ben Okudum Sen de Oku" Projesi katılımcılara kitap değişimi olanağı sunuyor.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) standında kitapseverler sürekli ücretsiz kitap okuyabiliyor. Katılımcılar KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebiliyor.

Projeyle kitapseverler kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değiştirme imkanı buluyor.

Farklı kitapların okunmasının, kitap okuma bilincinin geliştirilmesinin, sosyal birlikteliğinin sağlandığı projede, ilk olarak kitapseverler 3 kitabı standa getiriyor. Kura ile yeni alınacak kitaplar belirleniyor. Kitaplar 7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş üstü şeklinde gruplandırılıyor.

Değişime konu olan kitaplar; okunan ve okuyucu tarafından "en beğenilen" 3 kitap olması gerekiyor. Deforme olan ve yırtılan kitaplar değişime getirilemiyor.

Ben okudum sen de oku standında günde ortalama 650 kitap değişimi yapılıyor. Projeden sadece çocuklar değil eğitimciler de faydalanıyor.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesine Kitap Fuarında büyük ilgi
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE KİTAP FUARINDA BÜYÜK İLGİ
Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması
YEREL

KOCAELİ'DE HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI
Marmara Denizi canlı izlenecek
YEREL

MARMARA DENİZİ CANLI İZLENECEK
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN İSA TAŞ'A ZİYARET
İzmit'in güzelliklerini fotoğrafladılar
YEREL

İZMİT'İN GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR
Körfez'de 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Başkan Baran, &quot;Belediye güçlenirse Körfez de güçlenir&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN, "BELEDİYE GÜÇLENİRSE KÖRFEZ DE GÜÇLENİR"
Sarısu kampında onarım yapılacak
YEREL

SARISU KAMPINDA ONARIM YAPILACAK
Başkan, kampüs inşaatını inceledi
YEREL

BAŞKAN, KAMPÜS İNŞAATINI İNCELEDİ
İZMEK'te yılsonu heyecanı
YEREL

İZMEK'TE YILSONU HEYECANI
Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor
YEREL

KANDIRA ÇİFTÇİLER ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez'deki İmera konseri ertelendi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ İMERA KONSERİ ERTELENDİ
İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

İHA GENEL MÜDÜRÜ HAMİT ARVAS'TAN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
Darıcada kaçak yapılara yer yok
YEREL

DARICADA KAÇAK YAPILARA YER YOK
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
YEREL

GEBZELİ ÖZEL ÇOCUKLAR ATLI BİNİCİLİK KULÜBÜNDE
Karate'de zirve Darıca'nın
YEREL

KARATE'DE ZİRVE DARICA'NIN
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda
YEREL

DARICALI VATANDAŞLAR ÇANAKKALE TURUNDA
Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: &quot;Dünyayı 13 aile yönetiyor'&quot;
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "DÜNYAYI 13 AİLE YÖNETİYOR'"
Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ARET VARTANYAN, KİTAP FUARI'NDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE KURDU ERMENİSTAN KAPTI

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"