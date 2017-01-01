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İtfaiye bu kez "hırsız" kurtardı

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:53
İtfaiye bu kez "hırsız" kurtardı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nin kubbesindeki kurşunlarını çalmaya çalışan zanlı, dengesini kaybederek minarenin kaidesine düştü. Bacağı kırılan zanlı, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kaideden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, inşaatı devam eden Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hırsızlık zanlılarının bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Cami çevresinde inceleme yapan ekipler, minarenin yaklaşık 10 metre yükseklikteki kaidesinin üzerinde bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla aşağı inme imkanı bulunmayan zanlının bacağının kırık olduğu belirlendi.

Zanlının kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Mehmet A. (34) olduğu belirlenen zanlı, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu, itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Zanlıyı indirmek için itfaiye eriyle merdivene çıkan polis memuru da itfaiye kaskı taktı.

Zanlı Mehmet A, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İnşaatta çalışan işçiler son dönemde camiden hırsızların artığına dikkati çekti.

Üniversite Güvenlik Sorumlusu Mehmet Öztürk, gazetecilere, zanlıların cami etrafında görülmeleri üzerine tedbir aldıklarını ancak şüphelilerin karanlıktan yararlanarak kaçtıklarını belirtti.

Öztürk, 3 kişi oldukları sanılan zanlılardan 2'sinin kaçmayı başardığını, birinin ise düştüğü yerde bacağının kırılması sonucu mahsur kaldığını söyledi.

Polis, diğer 2 zanlının olay yerinden kaçtığı aracın plakasını belirleyerek çalışmalara başladı.


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