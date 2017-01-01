ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİRADER Genel Başkanı ve eşinin ölü bulunması

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:58

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çevreye duyarlılıklarıyla tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'yu evlerinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının eşi de tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Yamuç'un Finike ilçesinde yaşayan eşi Fatma Yamuç, Finike Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yamuç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Büyüknohutçu çifti, evlerinde komşuları tarafından 10 Mayıs'ta ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle vurularak öldürüldükleri belirlenmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Yamuç'u aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı.

Büyüknohutçu çiftini yayla evinde öldürdüğü iddiasıyla Finike Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ali Yamuç, mahkemede verdiği ifadesinde suçunu itiraf etmiş, çifti öldürmesi karşılığında daha önceden kapatılan bir mermer ocağında çalışan ve "Çirkin" lakabıyla tanınan kişinin kendisini azmettirdiğini öne sürmüştü.

KİRADER Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı ile DSP İl Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
ATSO'dan Devlet Destekleri zirvesi
YEREL

ATSO'DAN DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ
İtfaiye bu kez &quot;hırsız&quot; kurtardı
YEREL

İTFAİYE BU KEZ "HIRSIZ" KURTARDI
Pataralı öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
YEREL

PATARALI ÖĞRENCİLER UÇURTMA ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SANIĞINA HAPİS CEZASI

16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri
YEREL

16. ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ

Eto'o, Türk Milli Takımı formasını giydi
YEREL

ETO'O, TÜRK MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYDİ

Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME - Isparta'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ISPARTA'DA KAMYON İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 22 YARALI

Dünya Gençleri Akseki'de buluştu
YEREL

DÜNYA GENÇLERİ AKSEKİ'DE BULUŞTU
Meis Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
YEREL

MEİS ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER YAKALANDI
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 19 Mayıs Mesajı
YEREL

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN'DEN 19 MAYIS MESAJI
Alanya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ALANYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

En güzel &quot;Balkon ve bahçe&quot; için yarıştılar
YEREL

EN GÜZEL "BALKON VE BAHÇE" İÇİN YARIŞTILAR
ATSO bünyesinde &quot;Dış Ticaret Kulübü&quot; kuruldu
YEREL

ATSO BÜNYESİNDE "DIŞ TİCARET KULÜBÜ" KURULDU

Deniz'den yapılandırma uyarısı
YEREL

DENİZ'DEN YAPILANDIRMA UYARISI
Gladbeck şehrinden Başkan Yücel'e ziyaret
YEREL

GLADBECK ŞEHRİNDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali başlıyor
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR
Masterler futbol şampiyonası sona erdi
YEREL

MASTERLER FUTBOL ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky
YEREL

ULUSLARARASI MAMMUT TAHTALI RUN TO SKY
Batı Akdeniz için meteorolojik uyarı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
&quot;Son 3 maçı kazanıp Avrupa'ya gideceğiz&quot;
YEREL

"SON 3 MAÇI KAZANIP AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"
Kepez mimarları ödüllendirdi
YEREL

KEPEZ MİMARLARI ÖDÜLLENDİRDİ
Akcan: &quot;Yüksek fiyatın sorumlusu biz değiliz&quot;
YEREL

AKCAN: "YÜKSEK FİYATIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE KURDU ERMENİSTAN KAPTI

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"