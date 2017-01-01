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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çevreye duyarlılıklarıyla tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'yu evlerinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının eşi de tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Yamuç'un Finike ilçesinde yaşayan eşi Fatma Yamuç, Finike Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yamuç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Büyüknohutçu çifti, evlerinde komşuları tarafından 10 Mayıs'ta ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle vurularak öldürüldükleri belirlenmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Yamuç'u aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı.



Büyüknohutçu çiftini yayla evinde öldürdüğü iddiasıyla Finike Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ali Yamuç, mahkemede verdiği ifadesinde suçunu itiraf etmiş, çifti öldürmesi karşılığında daha önceden kapatılan bir mermer ocağında çalışan ve "Çirkin" lakabıyla tanınan kişinin kendisini azmettirdiğini öne sürmüştü.

KİRADER Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı ile DSP İl Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.